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Премьер Словакии Фицо подтвердил визит в Москву на празднование 9 Мая

Премьер Словакии Фицо подтвердил визит в Москву на празднование 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на недавние проблемы со здоровьем, подтвердил намерение посетить Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил Ян Рихтер.

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