Военное обозрение

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Пара истребителей F-35 американской коалиции в небе Сирии совершила опасный манёвр вблизи российских Су-35

Пара истребителей F-35 американской коалиции в небе Сирии совершила опасный манёвр вблизи российских Су-35

Противостояние России и США в небе Сирии продолжается, до прямых столкновений дело не дошло, но "опасные маневры" самолеты российских ВКС и "международной коалиции" под командованием США, совершают почти каждый день.

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