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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Просветов про сына: «Не надо воспитывать, надо быть хорошим родителем, и он будет брать пример с тебя. Буду прививать здоровый образ жизни и спорт. Надо очень много читать»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов поделился мнение о важности чтения в жизни детей и взрослых. У 27-летнего хоккеиста и его жены в сентябре должен родиться сын, которого планируют назвать Тимофеем.

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