Лидер оппозиции Сирии: РФ дали возможность пересмотреть отношения с сирийцами

Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийцами для соблюдения взаимных интересов. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).
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