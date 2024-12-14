Лидер оппозиции Сирии: РФ дали возможность пересмотреть отношения с сирийцами

Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийцами для соблюдения взаимных интересов. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).