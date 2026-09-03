В Мюнхене территорию оборонной компании забросали коктейлями Молотова

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Неизвестные минувшей ночью бросили в Мюнхене несколько коктейлей Молотова на территорию, принадлежащую технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz.
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