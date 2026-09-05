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Авто - Мото - Новости

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Toyota Probox за 1,1 млн рублей получила систему вызова полиции при агрессивном вождении

Toyota Probox за 1,1 млн рублей получила систему вызова полиции при агрессивном вождении

Компания выпустила очередное обновление для одного из самых возрастных автомобилей в своей японской гамме.

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