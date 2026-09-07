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На рассмотрение Михаила Мишустина вынесут инициативы по оптимизации госвложений в кохлеарную имплантацию

На рассмотрение Михаила Мишустина вынесут инициативы по оптимизации госвложений в кохлеарную имплантацию

За 5 лет в федеральных клиниках заменили 11 602 речевых процессора, в регионах — только 1 761. Разрыв в доступности реабилитации после кохлеарной имплантации зависит от региона проживания пациента.

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