По ловит вора в Зале Героев в новом отрывке “Кунг-фу Панда 4”На канале Peacock Kids появился новый 3-минутный ролик из мультфильма “Кунг-фу Панда 4”, в котором По (Джек Блэк) пытается не дать Чжэнь (Аквафина) украсть Посох Мудрости.