По ловит вора в Зале Героев в новом отрывке “Кунг-фу Панда 4”На канале Peacock Kids появился новый 3-минутный ролик из мультфильма “Кунг-фу Панда 4”, в котором По (Джек Блэк) пытается не дать Чжэнь (Аквафина) украсть Посох Мудрости.
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