В Нижегородской области сбито 51 беспилотник, повреждены дома и гражданские объекты в Дзержинске

В ночь на 11 сентября в Нижегородской области отбита атака 51 беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили власти региона.
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