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Регионы России

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В Нижегородской области сбито 51 беспилотник, повреждены дома и гражданские объекты в Дзержинске

В Нижегородской области сбито 51 беспилотник, повреждены дома и гражданские объекты в Дзержинске

В ночь на 11 сентября в Нижегородской области отбита атака 51 беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили власти региона.

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