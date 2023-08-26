Кургинян: США затеяли конфликт, чтобы не допустить сближения России с ЕС

Американцы осуществляют милитаризацию и нацификацию Украины, чтобы не допустить сближения России с Европой, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 25 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».