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Кургинян: США затеяли конфликт, чтобы не допустить сближения России с ЕС

Кургинян: США затеяли конфликт, чтобы не допустить сближения России с ЕС

Американцы осуществляют милитаризацию и нацификацию Украины, чтобы не допустить сближения России с Европой, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 25 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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