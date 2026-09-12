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Срочно! Сирены орут в Новороссийске – атака беспилотников!

Срочно! Сирены орут в Новороссийске – атака беспилотников!

Всем важно занять безопасные места. Кроме того, опасность по беспилотникам объявлена в Адлере и Сочи, сообщают мониторинговые каналы.

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