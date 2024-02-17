Ученые нашли скелет человека-слона: сенсационная находка

Ученые археологи при выполнении плановых раскопок на территории Лондонского городского кладбища и крематория наткнулись на захоронение, которое, как предполагается, является местом погребения Человека-слона — выдающейся фигуры времен Викторианской эпохи.
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