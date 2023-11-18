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До включения холодного водоснабжения на левобережье Астрахани организован подвоз воды

До включения холодного водоснабжения на левобережье Астрахани организован подвоз воды

А также три точки по отпуску воды на очистных сооружениях. Как известно, с 22:00 17 ноября до 16:00 18 ноября прекращена подача холодной воды в левобережную часть Астрахани (за исключением микрорайона Бабаевского и пос.

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