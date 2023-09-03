О необходимости высшего образования

Если Вы осознаете, что больны и соглашаетесь на лечение, значит не всё потеряно. Да, алкоголизм неизлечим, но главное в лечении - отказ от алкоголя на максимально длительный срок, в идеале - на всю жизнь. Можно быть алкоголиком, но не пить!

Раз 5 в год я напиваюсь, плюс потом по 2 дня запоя. Но 350 дней в году я трезв. Мой компромисс с Вакхом.

Валерий Холодок

Вы где видите функцию адвоката? Я защищаю понравившуюся мне мысль, а Вы её поймете вряд ли, т.к. не имеете практического опыта. И это не переход на личность, как Вы что-то выдумываете про оппонента, не соответствующее действительности, а то, что Вы сами изволили обозначить. Куда-то посылать это предложение преждевременно, т.к. только что сформулировал, необходимо обдумать, а Вам бы только ёрничать. На большее не способны? Юриспруденции диплома нет, но за подсказку благодарю, надо будет проконсультироваться на платформе юристов.