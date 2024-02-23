На флажке: «Локо» отпустил трёх игроков, ЦСКА купил «алжирский бриллиант», а «Краснодар» — экс-форварда «Вольфсбурга»

23 февраля в России закрылось трансферное окно. «Локомотив» расторг контракт с Даниилом Куликовым и отдал в аренду Дмитрия Рыбчинского и Ивана Кузьмичёва, а покинувший в декабре «Ростов» Алексей Ионов перешёл в «Урал».