На флажке: «Локо» отпустил трёх игроков, ЦСКА купил «алжирский бриллиант», а «Краснодар» — экс-форварда «Вольфсбурга»

23 февраля в России закрылось трансферное окно. «Локомотив» расторг контракт с Даниилом Куликовым и отдал в аренду Дмитрия Рыбчинского и Ивана Кузьмичёва, а покинувший в декабре «Ростов» Алексей Ионов перешёл в «Урал».
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