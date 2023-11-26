Ряд стран ЕС выступили за смягчение двенадцатого пакета санкций против РФ

Ряд ведущих стран Евросоюза выступили за смягчение условия двенадцатого пакета санкций против РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники В публикации говорится, что члены ЕС выступают против предложения Еврокомиссии запретить импортёрам перепродавать России полупроводники, используемые Москвой в военном производстве.