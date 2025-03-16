Макс Ферстаппен: Здорово было побороться с Норрисом за победу Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен остался доволен вторым местом на Гран При Австралии, несмотря на то, что до победы ему не хватило меньше секунды.
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