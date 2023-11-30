ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Памфилова спрогнозировала попытки сорвать выборы президента: «В ответ будем бить наотмашь»

Памфилова спрогнозировала попытки сорвать выборы президента: «В ответ будем бить наотмашь»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября, ФедералПресс. Председатель ЦИК Элла Памфилова в Санкт-Петербурге во время научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России, заявила, что предстоящие выборы президента России пройдут достойно, а все попытки их сорвать будут отражены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх