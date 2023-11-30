Памфилова спрогнозировала попытки сорвать выборы президента: «В ответ будем бить наотмашь»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября, ФедералПресс. Председатель ЦИК Элла Памфилова в Санкт-Петербурге во время научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России, заявила, что предстоящие выборы президента России пройдут достойно, а все попытки их сорвать будут отражены.
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