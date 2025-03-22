Основательница АБА Иванова: у блогеров и агентств появится свой ОКВЭД

У блогеров и агентств появится свой общероссийский классификатор видов экономической деятельности, сообщила в своем Telegram-канале одна из основательниц "Ассоциации блогеров и агентств" (АБА) Татьяна Иванова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии