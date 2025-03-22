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Основательница АБА Иванова: у блогеров и агентств появится свой ОКВЭД

Основательница АБА Иванова: у блогеров и агентств появится свой ОКВЭД

У блогеров и агентств появится свой общероссийский классификатор видов экономической деятельности, сообщила в своем Telegram-канале одна из основательниц "Ассоциации блогеров и агентств" (АБА) Татьяна Иванова.

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