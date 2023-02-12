Волкановски: многие считали, что у меня нет шансов против Махачева

Австралийский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски прокомментировал поражение в поединке за пояс в легкой весовой категории против его обладателя россиянина Ислама Махачева.
Австралийский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски прокомментировал поражение в поединке за пояс в легкой весовой категории против его обладателя россиянина Ислама Махачева.
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