Почти 40 млн кв м недвижимости появилось на месте заброшенных промзон Москвы за десять лет

Комплексное развитие территории Москвы — самый крупный проект модернизации городских территорий За последние 10 лет в Москве было построено и введено в эксплуатацию более 1,1 тысячи объектов на бывших промзонах общей площадью более 38,4 млн кв.
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