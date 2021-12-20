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Работа шахты им. Рубана временно остановлена из-за ЧП

Работа шахты им. Рубана временно остановлена из-за ЧП

Предприятие не будет работать до ликвидации очага возгорания.Рассказал об этой новости губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает корреспондент The Moscow Post в Кемеровской области со ссылкой на пост в телеграм-канале "Цивилев.

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