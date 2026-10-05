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Нижегородская правда

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Движение вперед: как сегодня работает бывший завод Bridgestone в Ульяновске

Движение вперед: как сегодня работает бывший завод Bridgestone в Ульяновске

В 2022 году японская компания Bridgestone приостановила поставки автомобильных шин в Россию и работу своего завода в Ульяновске.

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