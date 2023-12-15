Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?

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лина любимцева

А то, что мужчины исполняют самую тяжелую работу, это как? Пожары - мужчины... Войны - мужчины... Строительство - мужчины... Дороги проложить - мужчины... Сталь варить - мужчины... Рыбу в море ловить - мужчины... ДА ВСЕ НА МУЖЧИНАХ ДЕРЖИТСЯ!!... Берегите женщины своих мужчин, любите их, жалейте и балуйте... они того достойны.