Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Николай Полянский
    Ага.  Если ты сам никого не убивал, то и не в состоянии оценивать моральные терзания убийц и не имеешь права их так н...«Чистые» и «грязн...
  • лина любимцева
    А то, что мужчины исполняют самую тяжелую работу, это как? Пожары - мужчины... Войны - мужчины... Строительство - муж...Женщины роскошно ...
  • чвсатпкьл
    Бабский идиотизм, или даже не бабский, а идиотизм шаромыжниц. 😅🤣😂Женщины роскошно ...

Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?

Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?

«Как только предлагаешь женщинам рожать для себя и получать пенсии "по гамбургскому счёту" (т.е. примерно в три раза меньше мужских) - у них почему-то начинается истерика.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Муть феминисток....
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10 час.
ч
чвсатпкьл
Бабский идиотизм, или даже не бабский, а идиотизм шаромыжниц. 😅🤣😂
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
А то, что мужчины исполняют самую тяжелую работу, это как? Пожары - мужчины... Войны - мужчины... Строительство - мужчины... Дороги проложить - мужчины... Сталь варить - мужчины... Рыбу в море ловить - мужчины... ДА ВСЕ НА МУЖЧИНАХ ДЕРЖИТСЯ!!... Берегите женщины своих мужчин, любите их, жалейте и балуйте... они того достойны.
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6 час.

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