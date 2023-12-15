«Как только предлагаешь женщинам рожать для себя и получать пенсии "по гамбургскому счёту" (т.е. примерно в три раза меньше мужских) - у них почему-то начинается истерика.
Женщины роскошно живут за счет пенсий, которые заработали мужчины?
Комментарии
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Кот Рыжый
Муть феминисток....
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10 час.
ч
чвсатпкьл
Бабский идиотизм, или даже не бабский, а идиотизм шаромыжниц. 😅🤣😂
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9 час.
лл
лина любимцева
А то, что мужчины исполняют самую тяжелую работу, это как? Пожары - мужчины... Войны - мужчины... Строительство - мужчины... Дороги проложить - мужчины... Сталь варить - мужчины... Рыбу в море ловить - мужчины... ДА ВСЕ НА МУЖЧИНАХ ДЕРЖИТСЯ!!... Берегите женщины своих мужчин, любите их, жалейте и балуйте... они того достойны.
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6 час.
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