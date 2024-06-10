Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей

Ущерб, которые Крыму нанесли водная и энергетическая блокада, суммарно превысил 14 трлн рублей. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).