Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в более 14 трлн рублей

Ущерб, которые Крыму нанесли водная и энергетическая блокада, суммарно превысил 14 трлн рублей. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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