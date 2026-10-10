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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» пообещал убрать изображение быка с газона перед матчем с «Зенитом». РПЛ указала клубу на нарушение правил

«Краснодар» приведет газон в соответствие с правилами перед матчем с «Зенитом». Ранее Sport Baza сообщила , что краснодарский клуб без согласования нанес на поле изображение быка и надпись «Вперед, быки!», что запрещено правилами.

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