«Краснодар» пообещал убрать изображение быка с газона перед матчем с «Зенитом». РПЛ указала клубу на нарушение правил

«Краснодар» приведет газон в соответствие с правилами перед матчем с «Зенитом». Ранее Sport Baza сообщила , что краснодарский клуб без согласования нанес на поле изображение быка и надпись «Вперед, быки!», что запрещено правилами.
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