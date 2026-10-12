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Бондарчук спасла сельхозкомпанию от исключения из ЕГРЮЛ после решения налоговой

Бондарчук спасла сельхозкомпанию от исключения из ЕГРЮЛ после решения налоговой

Сельскохозяйственная компания «РСВ-П» телеведущей Светланы Бондарчук избежала исключения из ЕГРЮЛ. ФНС решила исключить ее из реестра в июле, посчитав недействующей.

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