Начало учебного года в центре повестки: эксперты о ходе предвыборных кампаний

Предвыборные кампании вошли в завершающую фазу перед единым днем голосования 8 сентября. Активность основных кандидатов в губернаторы можно разделить на три тематические линии: подготовка к новому учебному году, работа в сфере благоустройства территорий и усиление мер поддержки и индексации пособий бюджетников.
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