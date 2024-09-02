Начало учебного года в центре повестки: эксперты о ходе предвыборных кампаний

Предвыборные кампании вошли в завершающую фазу перед единым днем голосования 8 сентября. Активность основных кандидатов в губернаторы можно разделить на три тематические линии: подготовка к новому учебному году, работа в сфере благоустройства территорий и усиление мер поддержки и индексации пособий бюджетников.