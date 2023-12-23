Prime Video анонсировал главные премьеры 2024 года

Prime Video представил видеоролик, в котором анонсировал главные премьеры 2024 года. Под песню Арианы Гранде «7 rings» зрители могут увидеть фрагменты из сериалов «Фоллаут», «Экспаты», «Рейна Роха», «Мистер и миссис Смит», «Отель «Хазбин»», а также «Они», «Пацаны», «Непобедимый».