Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Формула мира – это война»: Киевский диджей на суржике сделал клип к саммиту в Швейцарии

Киевский музыкант, скрывающийся под псевдонимом «Tovarish Zaichik» опубликовал клир «Формула мира – это война», приуроченный к открытию в Швейцарии саммита, где обсуждается победа над Россией в военном конфликте на Украине.

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