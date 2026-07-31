«Майская демонстрация»: Огненный ад не покидает Одессу, но расширяется в сторону Николаева, Очакова и Херсона Бандеровские эксперты ожидают мегаудар по Киеву, но надеются, что «Зеленский опять обманет Путина» Украинский OSINT «Николаевский Ванек» (заблокирован в РФ, как и другие нижеперечисленные вражеские источники) пригрозил жителям Киева мощнейшим ракетным ударом в самое ближайшее время.