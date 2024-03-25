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Российская ракета прилетела по санаторию-профилакторию СБУ в Одессе

Российская ракета прилетела по санаторию-профилакторию СБУ в Одессе

Вооруженные силы России нанесли точный удар по санаторию-профилакторию СБУ в Одессе. Такое заявление сделал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как я понимаю, это бывший санаторий КГБ СССР им. Дзержинского, г. Одесса, Пролетарский(Французский) бульвар, номер дома(комплекса) не помню, но это близко к углу этого бульвара и выхода к Аркадии, там трамвай № 5 ходил. В самой Аркадии, прямо на берегу моря находился дом отдыха ПВ КГБ. Видимо какой то их этих объектов захерачили. Это очень неплохо, выхватили укропитеки ПЛЮХУ, вот только МАЛОВАТО БУДЕТ, НАДО БЫ ДОБАВИТЬ!
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