Российская ракета прилетела по санаторию-профилакторию СБУ в Одессе

АндрейБорков

Как я понимаю, это бывший санаторий КГБ СССР им. Дзержинского, г. Одесса, Пролетарский(Французский) бульвар, номер дома(комплекса) не помню, но это близко к углу этого бульвара и выхода к Аркадии, там трамвай № 5 ходил. В самой Аркадии, прямо на берегу моря находился дом отдыха ПВ КГБ. Видимо какой то их этих объектов захерачили. Это очень неплохо, выхватили укропитеки ПЛЮХУ, вот только МАЛОВАТО БУДЕТ, НАДО БЫ ДОБАВИТЬ!