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Бобровский вошел в топ-2 российских вратарей НХЛ по «сухим» матчам

Бобровский вошел в топ-2 российских вратарей НХЛ по «сухим» матчам

Хоккеист Сергей Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей по числу «сухих» матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после победы «Флорида Пантерз» над «Лос-Анджелес Кингз».

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