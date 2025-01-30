Бобровский вошел в топ-2 российских вратарей НХЛ по «сухим» матчам

Хоккеист Сергей Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей по числу «сухих» матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после победы «Флорида Пантерз» над «Лос-Анджелес Кингз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии