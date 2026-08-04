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Царьград

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Учёные выявили неожиданное сходство Homo antecessor с современным человеком

Учёные выявили неожиданное сходство Homo antecessor с современным человеком

Учёные изучили фрагменты черепа Homo antecessor из Атапуэрки, возрастом 850 тысяч лет. Толщина костей схожа с черепами неандертальцев и Homo sapiens, что доказывает мозаичную эволюцию человека — часть черт развивалась быстрее других.

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