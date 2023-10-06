Неизвестная рукопись песни Владимира Высоцкого была продана за 260 тысяч рублей

На аукционе «Литфонда» также были выставлены редкие книги, автографы, фотографии, плакаты, открытки, исторические бумагиНеизвестная редакция рукописи песни «В холода» Владимира Высоцкого продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах «Литфонда».