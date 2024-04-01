Явление Эль-Ниньо: россиян предупредили о жарком лете в 2024 году

Лето 2024-го может оказаться гораздо жарче, чем было в прошлом году. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев в беседе с РБК.
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