Жителей Орловской области предостерегают от участия в сомнительных инвестиционных схемах — такой вид мошенничества остаётся одним из самых распространённых способов хищения денег.
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