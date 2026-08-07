Политика как она есть

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал заявление польского президента Кароля Навроцкого о помощи Украине, пока там "бьют москаля", назвав его политику двуличной и исторически близорукой.