"Просто умылись": Пушков ответил Навроцкому на дерзкое заявление

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал заявление польского президента Кароля Навроцкого о помощи Украине, пока там "бьют москаля", назвав его политику двуличной и исторически близорукой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии