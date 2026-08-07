Политика как он...
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Политика как она есть

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"Просто умылись": Пушков ответил Навроцкому на дерзкое заявление

"Просто умылись": Пушков ответил Навроцкому на дерзкое заявление

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал заявление польского президента Кароля Навроцкого о помощи Украине, пока там "бьют москаля", назвав его политику двуличной и исторически близорукой.

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