Володин рассказал о законах, которые в июле вступят в силу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие законы вступят в силу в июле.Со следующего месяца от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, написал он в своем Telegram-канале.
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