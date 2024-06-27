Володин рассказал о законах, которые в июле вступят в силу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие законы вступят в силу в июле.Со следующего месяца от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, написал он в своем Telegram-канале.