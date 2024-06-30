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«Хвича выиграет «Золотой мяч» через 2-3 года. Он одареннейший футболист, спокойно потянет уровень «Реала», но еще должен показать, что сильнее Мбаппе и Винисиуса». Челебадзе о вингере «Наполи»

«Хвича выиграет «Золотой мяч» через 2-3 года. Он одареннейший футболист, спокойно потянет уровень «Реала», но еще должен показать, что сильнее Мбаппе и Винисиуса». Челебадзе о вингере «Наполи»

– Кварацхелия перерос уровень «Наполи»? – Я думаю, что Хвича в следующем сезоне будет играть намного сильнее, чем в прошлом.

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