Петербургский суд признал три книги и брошюру сатанистов экстремистскими

Прокуратура выявила факты распространения этих материалов в городе Октябрьский суд Северной столицы по иску прокурора включил в перечень экстремистских материалов и запретил к распространению в РФ три книги и 20-страничную брошюру сообщества сатанистов.
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