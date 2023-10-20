Коренные жители Австралии относились к собакам динго как к людям

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что до европейской колонизации Австралии ее коренные жители приручили собак динго, заботились о них и относились к ним практически как к людям.
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