Гегемон против всех. Ну почти

Алексей Горшков

Да бздят пиндосы "ответки" арабского мира, а уж нас, Ирана, Китая-то... Если так подумать - американцы толком никогда воевать и не умели! Ругают нашу армию,иногда справедливо - но до того,что штурмуя ПУСТОЙ остров, потерять около 300 человек убитыми,да ещё и потопленным миноносец (о. Кыска в Тихом Океане в 1943 году) - до этого у нас не доходило. А уж к концу той войны...Возьмём войну с Японией 1945 года нами проведенную БОЛЕЕ,ЧЕМ БЛЕСТЯЩЕ,лично моё мнение - это ЕДИНСТВЕННЫЙ УДАВШИЙСЯ "БЛИЦКРИГ" (безошибочности проведения которого даже его изобретатели - немцы - добиться не сумели, А МЫ СМОГЛИ) - наши военные были настоящими монстрами,по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается,что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана,и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев сколько лет утихомирить не могли,мы вмешались - и МЕНЬШЕ,ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А после Второй Мировой войны американцы воевали хоть и часто,но ВСЕГДА - с заведомо более слабым противником. Более-менее достойным противником оказались НЕСРАВНЕННО БОЛЕЕ СЛАБЫЕ Корея и Вьетнам - американцы умудрились с первой выйти на "ничью", из второго ПОЗОРНО БЕЖАЛИ !!! ПОЗОРНО БЕЖАТЬ УМУДРИЛИСЬ ДАЖЕ ИЗ АФГАНИСТАНА !!! Я ПОРАЖАЮСЬ украинским офицерам! Оставим за скобками,что они против нас воюют,хотя,по-моему,это - само по себе НЕПРАВИЛЬНО !!! Но ведь они такие же наследники победителей,как и мы! А они ПРЕСМЫКАЮТСЯ перед инструкторами натовских армий,воевать или совсем не умеющих,или умеющих заведомо хуже Советской/Красной армии,о чём украинцы НЕ могут НЕ знать! Их подготовка ПО-ЛЮБОМУ ВЫШЕ,и по идее ОНИ НАТОВЦЕВ УЧИТЬ ДОЛЖНЫ !!!