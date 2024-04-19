В Челябинской области 20 апреля экипажи ГИБДД вышли на тотальные проверки

В предстоящие выходные дни полицейские будут искать нетрезвых водителей по всей территории области. К экипажам ДПС присоединится "передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения" регионального минздрава, который позволяет проводить процедуру медицинского освидетельствования на месте.