Поляки устали поддерживать Украину

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. Польша по-прежнему придерживается антироссийской позиции, однако общество уже порядком устало от санкций и «безудержной поддержки Украины», заявил председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
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