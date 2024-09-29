Ирина Влах обвиняла власти в срыве  старта её предвыборной кампании. Что ответили в полиции

Бывший башкан АТО Гагаузия, кандидат на пост президента Молдовы Ирина Влах обвиняли власти в срыве официального старта её кампании по выборам президента, которая должна была состояться в селе Наславча, которое называют «Сердцем Молдовы».
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