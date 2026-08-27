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Газета.ру

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"Единая Россия" проведет мониторинг готовности регионов к отопительному сезону

"Единая Россия" проведет мониторинг готовности регионов к отопительному сезону

«Единая Россия» проведет мониторинг подготовки регионов к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

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