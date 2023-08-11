"И где они все?" Хазин высмеял экономистов, прогнозировавших крах России

Надежда Кувыкина

Уважаемый автор! Господин Хазин!!! Вы часто в эфире, вас слушают. Один вопрос : почему в эфирах разных говорят о крахе доллара, как мировой валюты, о крахе западных стран в экономическом плане, а наши алигархи вывозят и вывозят доллары, хотя там у них и прихватизировали и счета, и имущество, об этом тоже много много говорят. А они вывозят и мы не запрещает? Очень часто эта тема в народе обсуждается и все!!!! Обвиняют президента... Вот что можно об этом сказать?