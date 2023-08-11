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"И где они все?" Хазин высмеял экономистов, прогнозировавших крах России

"И где они все?" Хазин высмеял экономистов, прогнозировавших крах России

На Западе просчитались, делая ставку на экономический крах России – эту ошибку совершили не только политики, но и серьезные, казалось бы, эксперты, заявил в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Уважаемый автор! Господин Хазин!!! Вы часто в эфире, вас слушают. Один вопрос : почему в эфирах разных говорят о крахе доллара, как мировой валюты, о крахе западных стран в экономическом плане, а наши алигархи вывозят и вывозят доллары, хотя там у них и прихватизировали и счета, и имущество, об этом тоже много много говорят. А они вывозят и мы  не запрещает?  Очень часто эта тема в народе обсуждается и все!!!! Обвиняют президента... Вот что можно об этом сказать?
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9 час.
Александр
А вы с какими олигархами знакомы?
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9 час.

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