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Андрей Воробьев: школу № 1 в Королеве откроют после капремонта 1 сентября

Андрей Воробьев: школу № 1 в Королеве откроют после капремонта 1 сентября

Школу № 1 в Королеве откроют в День знаний после комплексного обновления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с депутатом Мособлдумы Александром Легковым проверил готовность учебного заведения к началу занятий.

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