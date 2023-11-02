Очень мы переживали, что они у нас 300 миллиардов "заморозили", а их компании с легкостью вроде как покидают Россию.
"Хрен вам, а не деньги". Лучший ответ Медведева предпринимателям Дании
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Виктор Александров
Уважаемые «Абсолютный Рейтинг» и Саша Бочкарев (не я лишил Вас отчества)! Что-либо одно: либо «по рыночной цене», либо «за 50%». «Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на покупку или изготовление товара, а также сопутствующих расходов без учета выручки, полученной от его продажи». Источник: https://kipmu.ru/chem-otlichaetsya-cena-ot-stoimosti/ Таким образом, рыночной стоимости не бывает. ДАМ предлагал закрыть в Росии авиапром, и закупить иномарки, и не покаялся! Зато переобулся в воздухе, что-то там вроде дельное говорит. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Чем отличается цена от стоимости? - Научно-популярный журнал: «Как и Почему»
Научно-популярный журнал: «Как и Почему» - Стремитесь расширить свой кругозор, быть в курсе последних новостей из мира науки и получить новые знания? Все это можно сделать на страницах научно-популярного журнала «Как и Почему». Наши статьи – доказательство того, что научная информация не обязательно должна быть сложной и непонятной. Стараемся разложить все по полочкам и представить различные темы так, чтобы нашим читателям было интересно. А главное – после прочтения не осталось дополнительных вопросов. Рады активным обсуждениям в комментариях!
Ответить
17 час.
АС
Анатолий Страшко
Уважаемый Виктор Александров, в Вашем посте, вполне справедливом, не хватает в виде резюме......."Есть понятие рыночной цены. А понятие рыночной стоимости неправильное"
Ответить
33 мин.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я бы ещё добавил , что они бесплатно всё это время с 1990 года в пиве пользовались нашей распрекрасной обработанной и очищенной не менее чем пиво ценной советской целебной водой ( о чём скрывала ранее датская кампания ) и подать в суд самый справедливый и гуманный Российский и оплатить за неё по исчислению в новы ценах , привезённую с Байкала
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии